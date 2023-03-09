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Общество

До -8 градусов ожидается в Пскове 9 марта

До -8 градусов ожидается на территории Псковской области 9 марта, сообщает Псковский гидрометцентр.

Днём, по прогнозам синоптиков, пройдёт небольшой снег, ночью — местами умеренный, в отдельных районах области — метель. 

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит от -8 до -3 градусов, днём — от -6 до -1.  Атмосферное давление будет низким.

В Пскове температура днем - от -1 до -3, ночью - от -18 до -20 градусов. В Великих Луках температура днем составит от -0 до -2, ночью -  от -13 до -15.

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