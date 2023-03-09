Туманности Коготь Омара и Розетка сфотографировал пскович

08:30, 09 марта 2023, ПАИ

Житель Пскова, астроном-любитель Сергей Попов сфотографировал туманности Коготь Омара и Розетка. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».

Сергей Попов рассказал, что в феврале ему удалось сделать несколько удачных выездов, целью которых были ночные фотографии. Однако, по его словам, дымка, туманы и ряд других факторов не позволили ему сделать качественные снимки объектов глубокого космоса.

«Что-то пришлось совсем выкинуть, оставшиеся кадры выкладываю. Пожалуй, это больше для галочки, детализацией они не блещут, но ничего, надежды на весну остаются», — отметил он.

Туманность Sh2-157 (Коготь Омара) находится в созвездии Кассиопея. Розетка (NGC 2237) – эмиссионная туманность, расположенная вблизи одного из больших молекулярных облаков в созвездии Единорог галактики Млечный Путь. Является областью ионизированного водорода, где происходят процессы звездообразования. Из-за обилия водорода туманность имеет красный оттенок на большинстве фотографий. В центре туманности находятся яркие голубые звезды рассеянного скопления NGC 2244.