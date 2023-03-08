Композицию с российским флагом заметил в Латвии нацпатриот

23:18, 08 марта 2023, ПАИ

В одном из домов рижского района Торнякалнс бдительный нацпатриот заметил необычную инсталляцию с флагами России. На одном флаге было написано «Путин мой друг», а на другом — Dievs sagrā Latviju (Бог бережёт Латвию). Композиция включала также флаг Латвии. Об этом сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».

Оконный дизайн Андрису, судя по всему, не понравился, и он призвал соплеменников к вандализму.

«Может, у кого есть лишний кирпич? Люди отчаянно ищут…» — написал автор, снабдив фотографию точным адресом.

Комментаторы, впрочем, отметили, что портить чужое имущество нельзя, а вот случайно споткнуться и разлить, например, баллончик с жёлтой краской можно.

«У меня тоже была дилемма. Посещала одного слепого пациента. У неё на кухне на стене висел портрет Путина и Ким Чен Ына. Но так как уход нужен всем одинаковый, эмоции пришлось задвинуть. Но тут можно сообщить о публичном прославлении агрессора», — предложила Сандра.