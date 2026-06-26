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Общество

Праздник выпускников «Бригантина-2026» проходит в Великих Луках

Торжественное мероприятие «Бригантина-2026», организованное в честь выпускников школ Великих Лук, проходит в Великих Луках сегодня, 26 июня. Великолукские полицейские обеспечивают правопорядок на празднике, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Праздник выпускников
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Праздник выпускников
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Праздник выпускников
    Фото: УМВД России по Псковской области

Торжества открылись красочным шествием: выпускники вместе с учителями и родителями проследовали от площади Ленина до Летней эстрады. Праздник собрал более 500 выпускников, а также их родителей и педагогов.

Как отметили в ОМВД России по городу Великие Луки, обеспечению правопорядка и безопасности граждан уделено особое внимание. За несколько часов до праздника территория была тщательно обследована кинологами со служебными собаками для предотвращения возможных происшествий.

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