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Общество

Михаил Каратыш получил медаль «Участнику специальной военной операции»

Выпусник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш получил медаль «Участнику специальной военной операции». Награда нашла своего обладателя спустя два с половиной года.

Фото со страницы Михаила Каратыша в соцсети «ВКонтакте»

«Неожиданным событием сегодня стал звонок из военкомата. А ещё больше неожиданной – его причина. Как оказалось, в феврале 2024 года я был награждён медалью «Участнику специальной военной операции» – и вот сегодня спустя 2,5 года медаль пришла в военкомат», – написал Михаил Каратыш на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в 2024 году вручение награды не произошло в силу непредвиденных обстоятельств. Медаль и законный владелец «разминулись» ровно на месяц. В тот момент начались тяжёлые бои в приграничье, оборона Сподорюшино, и Михаил Каратыш получил тяжёлое ранение. Затем долгая реабилитация, как следствие – его увольнение из армии.

«Но медаль всё равно меня нашла», – рассказал мужчина.

Он также отметил, что признание его заслуг и медаль «Участнику специальной военной операции» – ценная награда для него.

«Пройдёт время – и мои внуки и правнуки будут так же рассматривать мои награды, как в своё время я рассматривал их у своего дедушки – ветерана Великой Отечественной войны. И без лишних слов, прочитав надпись на медали, будут понимать, что дедушка их был участником СВО и сражался за свой народ и Отечество», – отметил Михаил Каратыш.

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