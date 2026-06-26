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Общество

Александр Сорокин обсудил планы на будущее с представителями Совета молодых педагогов

Министр образования Псковской области Александр Сорокин встретился с представителями Совета молодых педагогов для обсуждения плана работы на ближайший учебный год, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области

В мероприятии приняли участие председатель совета Елизавета Фёдорова и её заместители Анна Чернова, Валентина Сергеенко, Маргарита Зверева.

«Я считаю, что на уровне региона необходимо ваше видение развития системы образования. Пока есть энергия, пока горят глаза, нужно действовать. Именно вы можете показать своим примером, что молодые педагоги – это наш базовый потенциал для системы образования. Наша задача – помочь студентам, будущим учителям, включаться в педагогическую деятельность, показать, что внутри этой деятельности кипит жизнь», – отметил Александр Сорокин.

В числе ключевых направлений работы совета информационное сопровождение форумов для учителей, взаимодействие с советами других регионов, работа с родительскими комитетами, педагогические стажировки, адаптация студентов-педагогов к образовательной среде и многое другое.

Совет молодых педагогов при министерстве образования создан впервые и уже активно начал свою деятельность, отметили в профильном министерстве.

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