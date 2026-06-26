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Медали «За особые успехи в учении» вручили выпускникам в Великих Луках

Торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных учреждений города прошла в зале Великолукского драматического театра, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Приказ о награждении выпускников общеобразовательных учреждений города Великие Луки медалями «За особые успехи в учении» зачитала начальник управления образования Виктория Крюкова.

В этом году в Великих Луках рекордное число медалистов. 62 выпускника общеобразовательных учреждений города удостоены медали «За особые успехи в учении» I степени, 35 выпускников – медали «За особые успехи в учении» II степени.

Среди награждённых медалью I степени – выпускники школы № 2, гимназии, школы № 5, педагогического лицея, школы № 6, лицея № 10, школы № 7, лицея № 11, школы № 9, школы № 12, инженерно-экономического лицея, школы № 13 и школы №16.

Для поздравления и вручения медалей «За особые успехи в учении» II степени выпускникам 2026 года на сцену пригласили главу городской администрации Андрея Беляева, который отметил, что каждый из выпускников, удостоенных этой медали, является настоящей гордостью Великих Лук.

Медали «За особые успехи в учении» II степени получили выпускники школы № 2, гимназии, школы № 5, кадетской школы и школы № 6, школы № 7 имени Антона Злобина, школы № 9, лицея № 10, школы № 12 имени Константина Рокоссовского, школы № 13, лицея № 11, школы № 16 и школы № 17.
С напутственной речью к медалистам обратилась начальник управления образования администрации Великих Лук Виктория Крюкова, которая отметила, что в зале драматического театра сегодня очень светло: его освещает блеск медалей лучших выпускников 2026 года. Особо Виктория Александровна подчеркнула рекордное число медалей, которые заслужили великолукские выпускники в этом году.

В продолжение прозвучала песня «Великие Луки» в исполнении народного коллектива молодёжного музыкального театра «Трубадур». Неофициальный гимн города все присутствующие слушали стоя, подпевая песне Владимира Мазура.

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