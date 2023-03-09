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Общество

Три банка запустят платежные стикеры до августа

Три кредитные организации собираются запускать свои платежные стикеры — специальные наклейки, которые можно прикрепить к смартфону или чехлу и делать покупки в торговых точках в одно касание, пишут «Известия».

В Росбанке сообщили, что планируют запустить такой инструмент в мае 2023 года. В кредитной организации подчеркнули, что это будет удобнее, чем доставать «пластик» из кошелька или кардхолдера.

Тестирование технологии на сотрудниках уже проводит банк «Дом.РФ», а распространить ее на всех клиентов планируется во II квартале 2023 года. Также в июне-июле 2023 год внедрить такой инструмент оплаты собираются в Экспобанке.

Кроме того, платежные стикеры уже тестируют в ВТБ, Почта Банке, «Абсолюте» и «Хоум Кредите», но о конкретных сроках их внедрения для клиентов там не сообщили.

Всего в России выпускают или тестируют платежные наклейки уже 16 банков, сообщили в Национальной системе платежных карт. 

В «Сбере» такой инструмент уже раздали 100 тыс. участникам пилотного проекта. В «Тинькофф» уточнили, что выдали россиянам свыше 200 тыс. стикеров, и планируют, что до конца первого полугодия их число превысит полмиллиона.
 

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