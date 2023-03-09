Кабмин поддержал отмену пени за неуплату ЖКУ для участников СВО

09:27, 09 марта 2023, ПАИ

Всем участникам СВО — мобилизованным, контрактникам, добровольцам, а также членам их семей планируется полностью отменить штрафы за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Такой законопроект поддержало правительство РФ, следует из проекта отзыва кабмина, пишет газета «Известия». Документ был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года, в феврале 2023-го его приняли в первом чтении.

В проекте отзыва кабмина говорится, что в материалах к законопроекту «необходимо отразить информацию о возможной потребности в оказании финансовой помощи бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета, а также о дополнительных расходах консолидированных бюджетов субъектов РФ на реализацию положений законопроекта».

В пресс-службе правительства отметили, что поддерживают законопроект при условии, что замечания будут учтены ко второму чтению. «Следует прописать ко второму чтению законопроекта регламент компенсации бизнесу недополученных средств», — считает заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Впрочем, это не очень затратная для сферы ЖКХ мера: в сумме штрафы, даже если абсолютно все участники СВО перестанут оплачивать коммуналку, вряд ли превысит 100 млн рублей, заметил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.