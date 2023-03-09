Представлены эскизы въездного знака Печор

10:19, 09 марта 2023, ПАИ

Представлены эскизы въездного знака, который планируется установить в рамках подготовки к празднованию 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Всего в рамках конкурса дизайнеры, архитекторы и творческие коллективы из Печор, Пскова, Москвы и Тюмени прислали 16 работ. Сейчас они выставлены в районном центре культуры, где все желающие могут выбрать победителя и оставить свой голос. Конкурс эскизов въездного знака проводит администрация Печор.

Несколько участников конкурса предложили варианты въездного знака, где основная композиция выполнена не из камня или бетона. Так, компания «Эстетик-Арт» предлагает создать конструкцию из литой патинированной бронзы, листовой патинированной жести и дополнить её витражом.

Металл присутствует и в проекте псковского архитектора Владимира Шуляковского. В его основе лежит уже имеющийся въездной знак, где металлическая конструкция обрамляет мозаичное панно. В описании своей работы автор отмечает, что нынешний знак отражает историю и характерные особенности города, отличается хорошим художественным качеством и имеет оригинальный запоминающийся облик. Центральная композиция выполнена в технике керамической мозаики ручной колки.

Однако, по мнению Владимира Шуляковского, из-за небольшого размера и ажурности знак несколько теряется на фоне дорожных указателей, поэтому он предлагает дополнить композицию конструкцией из камня-плитняка в виде фрагмента крепостной стены. Также, считает автор, необходимо предусмотреть мощение булыжником площадки перед знаком, установить грунтовые светильники и привести в порядок зелёные насаждения вокруг.

Глеб Семёнов представил проект, который объединяет в себе довольно много деталей. «Вся история Печор, рассказанная в барельефе, озаряется благодатным светом Креста и Солнца - символами Господа, что подчёркивает неотъемлемость веры для жителей Печор, как и русского народа в целом», - отметил автор в описании проекта.

Объединить многие монастырские объекты в одном знаке попытались Марк Логинов и Андрей Евтеев (компания «ЛЕН»). Архитекторы решили «создать лаконичный образ города, опираясь на главный градообразующий архитектурный комплекс - Псково-Печерский монастырь».

Всю историю Псково-Печерского монастыря попробовал вместить во въездной знак Никита Тихонов. «Эскиз разработан, ориентируясь на основные символы Печор, имеет цель выразить их индивидуальность и рассказать историю», - сказал он.

Стилизованная гора с пещерой составляет основу композиции, автором которой стала Ангелина Заиченко. Присутствует здесь и художественное изображение герба, а также надписи из металла «Печоры. Богом зданные пещеры».

Матвей Терехов тоже включил в свой вариант очертания пещерных стен, церковной главки, пламени свечи и щита.

Юрий Денисов предлагает создать знак в виде пещеры, причем изготовить его из бетона или камня, а также металла.

Камень, пещера и гора также легли в основу проекта Юрия Ермакова. Автор пояснил, что портал он выполнил в форме неправильного многоугольника, который повторяет план монастыря.

Три автора предложили въездной знак в форме железобетонной стелы.

Проголосовать за понравившийся вариант печеряне могут до 12 марта, после чего администрация города подведёт итоги конкурса. Победитель получит приз в 100 тысяч рублей. Автору, чья работа займёт второе место, выплатят 70 тысяч рублей, а за третье место - 50 тысяч.

Посмотреть другие эскизы въездного знака можно в материале «Псковской правды».