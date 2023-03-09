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Представлены эскизы въездного знака Печор

Представлены эскизы въездного знака, который планируется установить в рамках подготовки к празднованию 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Всего в рамках конкурса дизайнеры, архитекторы и творческие коллективы из Печор, Пскова, Москвы и Тюмени прислали 16 работ. Сейчас они выставлены в районном центре культуры, где все желающие могут выбрать победителя и оставить свой голос. Конкурс эскизов въездного знака проводит администрация Печор.

Фото: Виктор Маслов, газета «Печорская правда». Въездной знак на сегодняшний день

Несколько участников конкурса предложили варианты въездного знака, где основная композиция выполнена не из камня или бетона. Так, компания «Эстетик-Арт» предлагает создать конструкцию из литой патинированной бронзы, листовой патинированной жести и дополнить её витражом.

Фото: со страницы администрации городского поселения «Печоры» в соцсети «ВКонтакте». Проект компании «Эстетик-Арт»

Металл присутствует и в проекте псковского архитектора Владимира Шуляковского. В его основе лежит уже имеющийся въездной знак, где металлическая конструкция обрамляет мозаичное панно. В описании своей работы автор отмечает, что нынешний знак отражает историю и характерные особенности города, отличается хорошим художественным качеством и имеет оригинальный запоминающийся облик. Центральная композиция выполнена в технике керамической мозаики ручной колки.

Фото: со страницы администрации городского поселения «Печоры» в соцсети «ВКонтакте». Проект Владимира Шуляковского

Однако, по мнению Владимира Шуляковского, из-за небольшого размера и ажурности знак несколько теряется на фоне дорожных указателей, поэтому он предлагает дополнить композицию конструкцией из камня-плитняка в виде фрагмента крепостной стены. Также, считает автор, необходимо предусмотреть мощение булыжником площадки перед знаком, установить грунтовые светильники и привести в порядок зелёные насаждения вокруг.

Глеб Семёнов представил проект, который объединяет в себе довольно много деталей. «Вся история Печор, рассказанная в барельефе, озаряется благодатным светом Креста и Солнца - символами Господа, что подчёркивает неотъемлемость веры для жителей Печор, как и русского народа в целом», - отметил автор в описании проекта.

Проект Глеба Семёнова

Объединить многие монастырские объекты в одном знаке попытались Марк Логинов и Андрей Евтеев (компания «ЛЕН»). Архитекторы решили «создать лаконичный образ города, опираясь на главный градообразующий архитектурный комплекс - Псково-Печерский монастырь».

Проект Марка Логинова и Андрея Евтеева

Всю историю Псково-Печерского монастыря попробовал вместить во въездной знак Никита Тихонов. «Эскиз разработан, ориентируясь на основные символы Печор, имеет цель выразить их индивидуальность и рассказать историю», - сказал он.

Проект Никиты Тихонова

Стилизованная гора с пещерой составляет основу композиции, автором которой стала Ангелина Заиченко. Присутствует здесь и художественное изображение герба, а также надписи из металла «Печоры. Богом зданные пещеры».

Проект Ангелины Заиченко

Матвей Терехов тоже включил в свой вариант очертания пещерных стен, церковной главки, пламени свечи и щита.

Фото: со страницы администрации городского поселения «Печоры» в соцсети «ВКонтакте». Проект Матвея Терехова

Юрий Денисов предлагает создать знак в виде пещеры, причем изготовить его из бетона или камня, а также металла.

Проект Юрия Денисова

Камень, пещера и гора также легли в основу проекта Юрия Ермакова. Автор пояснил, что портал он выполнил в форме неправильного многоугольника, который повторяет план монастыря. 

Проект Юрия Ермакова

Три автора предложили въездной знак в форме железобетонной стелы.

Проект Алексея Фурсова

Проект Жанны Кирисюк

Проект Владислава Новопашина

Проголосовать за понравившийся вариант печеряне могут до 12 марта, после чего администрация города подведёт итоги конкурса. Победитель получит приз в 100 тысяч рублей. Автору, чья работа займёт второе место, выплатят 70 тысяч рублей, а за третье место - 50 тысяч.

Посмотреть другие эскизы въездного знака можно в материале «Псковской правды».

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Представлены эскизы въездного знака Печор

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