Производство алкоголя в России выросло на 3,3%

09:46, 09 марта 2023, ПАИ

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по февраль выросло в России на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 23,844 миллиона декалитров (дал). Это следует из материалов Росалкогольрегулирования.

При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% снизилось на 1,3%, до 14,363 миллиона дал, в том числе производство водки упало на 8,2%, до 9,822 миллиона дал, но коньячные предприятия выпустили 1,223 миллиона дал, что на 6,3% больше, чем в прошлом году.

Производство вина в январе-феврале к аналогичному периоду прошлого года выросло на 10,2%, до 3,387 миллиона дал. В частности, объем производства игристых вин за этот период подскочил на 25,8%, до 1,66 миллиона, фруктовых — упало на 27,4%, до 986,332 тысячи дал. Больше всего выросло производство ликерных вин — на 31,3% год к году, до 173,25 тысячи дал, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на ведомство.

Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 25,1% больше, чем за январь-февраль 2022 года — 2,831 миллиона дал.