В Госдуме работают над проектом о перинатальном усыновлении

10:11, 09 марта 2023, ПАИ

В Госдуме работают над законопроектом о перинатальном усыновлении, это поможет сохранить детские жизни, сообщила первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

«Это перинатальное усыновление: когда есть уже беременность и девушка понимает, что сейчас она не готова родить, но есть очередь из тех семей, которые готовы усыновить новорожденного ребенка. Эта система перинатального усыновления нам тоже поможет сохранить десятки, сотни, а то и тысячи жизней», - цитирует Буцкую РИА Новости.

Парламентарий добавила, что такой законопроект сейчас разрабатывается.