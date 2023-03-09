Гости форума «ВАУ-эффект» приняли участие в пленарной дискуссии

10:42, 09 марта 2023, ПАИ

Гости форума «ВАУ-эффект» приняли участие в пленарной дискуссии «Опыт Псковской области в сфере креативных индустрий» от основателя Института урбанистики и федерального эксперта в сфере развития постсоветских территорий Святослава Мурунова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Эксперт рассказал о структуре анализа территорий, объяснил форматы взаимодействия главных образующих групп города, на наглядном примере показал возможность системного взаимодействия малых групп единомышленников.

Далее на основе лекции состоялся практикум «Как реализация проектов может встроиться в экономику территорий, основываясь на структуре креативной экономики». Участники разделились по командам, каждая группа ознакомилась с полным анализом своего района (традиции, трафик, частые маршруты, интересы населения, трудоустройство, производство и т. д.). С помощью этих данных и презентуемых проектов участники форума запустили механизм проработки влияния социальных проектов на структуру города.

Благодаря совместной работе по разбору влияния социальных проектов на экономику и туризм территорий получилось создать комьюнити-среду для обмена опытом. На форуме началось формирование регионального сообщества лидеров и команд креативного развития региона.

Проект «Форум молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект» реализован ПРОО «Команда 2018» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.