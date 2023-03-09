Четырех нетрезвых водителей задержали в Псковской области

12:42, 09 марта 2023, ПАИ

Четырах нетрезвых водителей остановила дорожная полиция в Псковской области 7-8 марта. Все они ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, утром 8 марта в городе Опочка на улице Механизаторов полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада Гранта». Выяснилось, что им управлял нетрезвый 33-летний местный житель.

А в городе Дно вечером 7 марта по улице Калинина на автомашине ВАЗ-21101 ехал 40-летний горожанин, который тоже был «под градусом». Также в Порховском районе 8 марта на дороге Порхов – Дно сотрудники полиции выявили двух нетрезвых порховичей 37 и 36 лет, которые управляли автомобилями УАЗ и ВАЗ.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.