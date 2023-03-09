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Общество

Родители псковских выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку

Псковская область присоединится к всероссийской акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Она пройдет 17 марта на базе средней образовательной школы № 24 в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В акции примут участие родители будущих выпускников. Они смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ — от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов.

В этом году участникам будет предложено выполнить экзаменационные задания по русскому языку. Ориентировочная продолжительность мероприятия — до 1,5 часов.

Всероссийская акция по сдаче ЕГЭ родителями стала ежегодной. Она призвана познакомить родительскую общественность с экзаменационной процедурой, помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к основному государственному экзамену.

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