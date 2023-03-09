Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский суд признал две энергокомпании виновными в антиконкурентном сговоре

Суд признал законным решение псковского УФАС России по делу о сговоре ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «Псковсельхозэнерго». Сговор касался заключения антиконкурентного соглашения между организатором и участником торгов при проведении конкурсов в электронной форме на проведение работ по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства медицинских центров в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале псковского УФАС.

За участие в антиконкурентном соглашении ООО «Псковсельхозэнерго» назначен административный штраф в размере 4 359 230 рублей, ПАО «Россети Северо-Запад» - 8 738 461 рублей.

Участники антиконкурентного соглашения не признали свою вину и оспорили решение УФАС в Арбитражном суде Псковской области. Однако суд первой инстанции решение Псковского УФАС России признал законным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 марта 2023

Полнолунное гало запечатлели в Невеле
09 марта 2023

Родители псковских выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку
09 марта 2023

Стая косуль попала в объектив камеры себежанки
09 марта 2023

Псковские росгвардейцы покажут в Петербурге передовые технологии безопасности
09 марта 2023

Гости форума «ВАУ-эффект» приняли участие в пленарной дискуссии

09 марта 2023

Туристический поезд для семей бойцов СВО прибыл в Псков
09 марта 2023

«Ленивые барышни»: специалисты рассказали о поведении псковских медвежат-сирот
09 марта 2023

Представлены эскизы въездного знака Печор

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...