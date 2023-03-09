Псковский суд признал две энергокомпании виновными в антиконкурентном сговоре

11:42, 09 марта 2023, ПАИ

Суд признал законным решение псковского УФАС России по делу о сговоре ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «Псковсельхозэнерго». Сговор касался заключения антиконкурентного соглашения между организатором и участником торгов при проведении конкурсов в электронной форме на проведение работ по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства медицинских центров в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале псковского УФАС.

За участие в антиконкурентном соглашении ООО «Псковсельхозэнерго» назначен административный штраф в размере 4 359 230 рублей, ПАО «Россети Северо-Запад» - 8 738 461 рублей.

Участники антиконкурентного соглашения не признали свою вину и оспорили решение УФАС в Арбитражном суде Псковской области. Однако суд первой инстанции решение Псковского УФАС России признал законным.