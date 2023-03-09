Пушкинский заповедник подготовил новую фольклорную программу

12:08, 09 марта 2023, ПАИ

На фольклорную программу «Ой вясна красна, тёпло летечко» приглашает взрослых и детей государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В её основу лёг древний славянский обряд закликания весны. Туристов познакомят с подлинными, в разные годы записанными фольклористами «веснянками» и «закличками», бытовавшими в Псковской и Смоленской губерниях. «Такими песнями и наигрышами, верили крестьяне, можно было приманить птиц, возвращающихся в родные места из зимовья и несущих на крыльях тепло», - отмечают в сообщении.

Вошли в сценарий и соответствующие случаю духовные стихи, а также другие образцы местного литературного, музыкального и игрового фольклора, фрагменты из произведений А. С. Пушкина.

Программу начинают «играть» с 9 марта на мельничном подворье в музейном комплексе «Пушкинская деревня» (Пушкиногорский район, деревня Бугрово). До 31 марта включительно её будут проводить по предварительным заявкам, оставить которые можно по телефонам 8 (81146) 2-23-21 или 2-26-09 в рабочие для музея дни и часы.

Возрастная рекомендация для участников интерактивного действа — 6+.