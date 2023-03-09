Более двух миллионов рублей отдали мошенникам псковичи

12:23, 09 марта 2023, ПАИ

Несколько жителей Псковской области после общения с мошенниками недосчитались в общей сложности более двух миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в период с 4 по 8 марта нескольким жителям Пскова и Великих Лук позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковской сферы. Они настойчиво предлагали своим собеседникам под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного списания денежных средств с их банковских счетов самим срочно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета». Других граждан незнакомцы ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на одном из популярных интернет-сайтов.

В результате доверчивые пользователи лишились в общей сложности свыше двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденных уголовных дел.