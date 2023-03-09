В нескольких великолукских деревнях и садоводствах отключат свет

14:14, 09 марта 2023, ПАИ

Отключение электроэнергии для производства ремонтных работ планируется в Великолукском районе с 9 по 14 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Так, 9 марта с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останется деревня Русаново, а 10 марта – деревня Рыжково.

13 марта в то же время обесточат улицы Совхозную, Кооперативную, Заводскую, Набережную и переулок Заводской в деревне Шелково. Под отключение попадает и садовое объединение «Вишня-2».

14 марта с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в садовом объединении «Восход».