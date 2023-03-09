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Общество

Псковичка стала первым в регионе судьёй по многоборью кинологов

Капитан внутренней службы Ольга Гребешкова первой в Псковской области удостоена высокого звания – она стала судьей по кинологическому многоборью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН по региону. 

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Ранее кинолог вместе со своим напарником – русским спаниелем Джесси выиграла Всероссийские соревнования общества «Динамо» по многоборью кинологов со служебными собаками среди силовых структур. 

«Джесси – специальная собака по поиску взрывчатых веществ. Уже десять лет она в тесной связке со своей любимой хозяйкой выигрывает различные чемпионаты, безошибочно определяя звонким лаем место закладки муляжа. У псковского дуэта уже шестнадцать медалей», - отмечается в сообщении.  

Результаты работы служебной собаки принесли Ольге Гребешковой сначала звание кандидата в мастера спорта, а затем и звание мастера спорта. Недавно начальнику кинологического отделения СИЗО-1 города Пскова Министерством спорта РФ была вручена книжка спортивного судьи. В Псковской области Ольга Гребешкова стала первым и пока единственным судьей по кинологическому многоборью, отметили в ведомстве.

«Все мои заслуги – это её заслуги в первую очередь. Если бы моя Джесси не была такой умной и ответственной, то, наверное, не было бы и всего того, что я имею. Я очень её люблю и безмерно благодарю за работу», - отметила Ольга Гребешкова. 

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