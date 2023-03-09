Игорь Сопов – о выборах главы Пустошкинского района: Надеемся на высокую явку

12:33, 09 марта 2023, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов выразил надежду на высокую явку на предстоящих выборах в Пустошкинском районе. Всего в муниципалитете проживает более шести тысяч избирателей, сообщил он на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Надеемся на высокую явку 22 и 23 апреля. Многодневное голосование хорошо себя зарекомендовало на выборах в Пушкиногорском районе», - отметил он.

Игорь Сопов рассказал, что на всех избирательных участках будут работать видеокамеры, то же касается и 15 ТИКов. Камеры работают с момента подачи документов первым кандидатом и до окончания подсчета голосов на участках.

Ранее сообщалось, что на пост главы Пустошкинского района претендуют пять кандидатов. В данный момент проходит проверка их документов.

Напомним, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой объявлен импичмент. Позже Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы района Светланы Васильковой и признал законным решение о досрочном прекращении её полномочий.