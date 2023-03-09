Сборник о литературных трудах Зурова презентует преподаватель ПсковГУ

13:06, 09 марта 2023, ПАИ

Лекцию и презентацию сборника «Любить и знать свою землю»: Л. Ф. Зуров о жизни Псковского края» проведёт доктор филологических наук, профессор кафедры литературы ПсковГУ, руководитель Ассоциации гуманитарной культуры Аида Разумовская в Доме Беклешова 15 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

К участию в мероприятии приглашаются историки, краеведы, литературоведы, экскурсоводы, студенты ПсковГУ. Начало в 16.00. Вход свободный.

Необходима предварительная регистрация слушателей по номеру телефона +7 (8112) 29-01-01 или через сообщение в группу pskov.visit в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы уверены, что работы Леонида Зурова могут служить интересными источниками для краеведов и исследователей Псковской земли, а его литературные труды могут стать основой для уникальных авторских экскурсий.

Леонид Зуров (5 апреля 1902 год, Остров, Российская империя — 10 сентября 1971, Париж, Франция) — русский писатель-прозаик, мемуарист, этнограф, археолог, наследник архива И. А. Бунина. В возрасте 16 лет Зуров записался добровольцем в формировавшийся в Острове II стрелковый полк Северо-Западной армии генерала Юденича, был дважды ранен и вынужден покинуть родину.