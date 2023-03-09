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Общество

Специальные соцвыплаты получили почти 2,5 тысячи псковских медиков

Специальные социальные выплаты получили 2 406 псковских медработников, сообщает Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области. 

Специальные социальные выплаты устанавливаются: 

- медицинским работникам, осуществляющим трудовую деятельность в центральных районных и районных больницах; 

- медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению, а также осуществляющим диспансерное наблюдение граждан; 

- медицинским работникам станций (отделений) скорой медицинской помощи; 

- врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, осуществляющим прижизненные гистологические и цитологические исследования. 

В зависимости от категории медицинских работников размер ежемесячной специальной социальной выплаты составляет от 4500 рублей до 18 500 рублей. Выплата начисляется по основной занимаемой должности медицинского работника за фактически отработанное время за месяц. 

Специальные социальные выплаты производятся отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области. 

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