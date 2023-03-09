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Медик Псковского гарнизона рассказала о работе в зоне СВО

Фото: скрин видео

Гвардии лейтенант медицинской службы ВДВ и медик Псковского гарнизона Валентина Короленко рассказала журналистам «Комсомольской правды Псков» о своей работе в качестве военного врача в зоне СВО.

«В условиях спецоперации нет рабочего времени. Там есть поступившие раненые. Значит, есть и работа. И неважно, твоя смена или не твоя. Если бригада смены не справляется, потому что физически невозможно обрабатывать одновременно много человек, то на всех столах работают все, кто есть в госпитале», - рассказала Валентина Короленко.

Героиня публикации добавила, что решила стать врачом по примеру бабушки, которая была полевой медсестрой в годы Великой Отечественной войны. 

«И я подумала, что, наверное, это самая светлая миссия – помогать больным в мирное время, а раненым, соответственно, в военное. Это значит облегчать страдания», - уверена Валентина Короленко.

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