Медик Псковского гарнизона рассказала о работе в зоне СВО

13:15, 09 марта 2023, ПАИ

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Гвардии лейтенант медицинской службы ВДВ и медик Псковского гарнизона Валентина Короленко рассказала журналистам «Комсомольской правды Псков» о своей работе в качестве военного врача в зоне СВО.

«В условиях спецоперации нет рабочего времени. Там есть поступившие раненые. Значит, есть и работа. И неважно, твоя смена или не твоя. Если бригада смены не справляется, потому что физически невозможно обрабатывать одновременно много человек, то на всех столах работают все, кто есть в госпитале», - рассказала Валентина Короленко.

Героиня публикации добавила, что решила стать врачом по примеру бабушки, которая была полевой медсестрой в годы Великой Отечественной войны.

«И я подумала, что, наверное, это самая светлая миссия – помогать больным в мирное время, а раненым, соответственно, в военное. Это значит облегчать страдания», - уверена Валентина Короленко.