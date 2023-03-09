Псковский «Кванториум» запустил конкурс для школьников

13:24, 09 марта 2023, ПАИ

Конкурс контента в сфере физики, химии и биологии проводит детский технопарк «Кванториум Псков» с 7 марта по 7 апреля среди школьников и студентов от 12 до 18 лет. Участие бесплатное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Перед участниками ставится задача создать медиапроект, который простым языком объяснит различные явления и процессы, расскажет о достижениях российских ученых и популяризирует науку. Оформить работу можно в виде стикеров для Telegram, VK-клипов и инфографики.

«Мы проводим много времени в мессенджерах и социальных сетях, почему бы не заполнить это пространство контентом, который поможет узнать новое? К тому же само создание подобных вещей требует определенных навыков. Нужно понять, как работать с графическими и видеоредакторами, разработать концепцию, проявить креатив», - отметил организатор конкурса, заместитель директора по образовательной деятельности ДТ «Кванториум Псков» Александр Цветков.

Познакомиться с Положением о конкурсе и загрузить работу можно на сайте.

Победители каждого трека получат в подарок онлайн-интенсив от партнеров конкурса - научно-популярного проекта Sciencely. Тему можно будет выбрать самостоятельно: «Биоинженерия», «Критическое мышление» или «Эмоциональный интеллект».