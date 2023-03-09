В Госдуму внесен законопроект об упрощении перепланировки лоджии

14:08, 09 марта 2023, ПАИ

В Госдуму внесен проект о возможности объединения жилого помещения и лоджии без согласия всех собственников в многоквартирном доме, сообщает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается внести в статью 40 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) изменение, предусматривающее возможность осуществления перепланировки жилого помещения путем объединения жилого помещения и лоджии с сохранением подоконного блока без согласия собственников помещений в многоквартирном доме», - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Отмечается, что при рассмотрении заявлений граждан о согласовании рассматриваемого вида перепланировки жилого помещения орган местного самоуправления рассматривает лоджию как часть общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

«Объединение лоджии с жилым помещением с увеличением площади квартиры трактуется как уменьшение размера общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в связи с чем в соответствии со статьей 40 ЖК РФ должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме», - отмечается в пояснительной записке. Там говорится, что вместе с заявлением гражданина должен быть представлен протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу перепланировки с согласием на нее.

Предлагаемое законопроектом изменение в том числе упростит прохождение гражданами указанной процедуры, говорится в сопроводительных материалах.