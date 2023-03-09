Бесплатный концерт организуют в плюсской усадьбе Римского-Корсакова

13:36, 09 марта 2023, ПАИ

18 марта, в день рождения композитора Николая Римского-Корсакова, в музее-усадьбе Вечаша в Плюсском районе пройдёт бесплатный праздничный концерт, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике.

В зале музея-усадьбы впервые представят литературно-музыкальную композицию по мотивам пьесы Александра Пушкина и оперы Александра Даргомыжского «Русалка».

Также в исполнении академического хора студентов и преподавателей Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова прозвучат инструментальные и вокальные произведения Римского-Корсакова, Рахманинова, Стравинского.

Начало концерта в 13:00. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: 8 (81133) 21 25 3.