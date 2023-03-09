У енотовидной собаки из Псковской области обнаружили бешенство

13:41, 09 марта 2023, ПАИ

У енотовидной собаки из Псковской области обнаружили бешенство, сообщается в групне Псковской областной ветлаборатории в соцсети «ВКонтакте».

Антиген бешенства выявлен в головном мозге животного. Патологический материал поступил в лабораторию из Великолукского района. Это уже третий случай бешенства среди диких животных в Псковской области.

Напомним, бешенство характеризуется тяжелыми поражениями центральной нервной системы и всегда заканчивается смертельно. Заражение происходит, в основном, через контакт слизистых оболочек или травмированной кожи со слюной больного животного.

Основными животными-источниками заражения являются волки, лисы, шакалы, еноты, барсуки, скунсы, летучие мыши и грызуны, среди домашних животных — собаки и кошки.

«Владельцам собак и кошек для профилактики болезни необходимо ежегодно вакцинировать своих питомцев, не вступать в контакт с подозрительными животными, а в случае укуса животным, немедленно обращаться в поликлинику по месту жительства либо в травмпункт. Проводить вакцинацию домашним животным рекомендуют с трех месячного возраста», - рекомендуют ветеринары псковичам.