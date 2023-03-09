Первый пилот заявился на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

14:38, 09 марта 2023, ПАИ

Первый пилот подал заявку на участие в международной встрече воздухоплавателей, которая состоится в Великих Луках. Им стал Дмитрий Жохов из Тулы. Именно он открывал список аэронавтов в прошлые годы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Первому участнику предстоящих состязаний 28 лет, при этом он является мастером спорта по воздухоплаванию. Кроме того, Дмитрий Жохов - чемпион России 2022 года, обладатель Кубка России 2019 года, также в копилке пилота бронза чемпионата мира.

Отметим, что организаторами чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, правительство Псковской области, администрация города Великие Луки.