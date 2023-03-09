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Спорт

Первый пилот заявился на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Первый пилот подал заявку на участие в международной встрече воздухоплавателей, которая состоится в Великих Луках. Им стал Дмитрий Жохов из Тулы. Именно он открывал список аэронавтов в прошлые годы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки. 

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Первому участнику предстоящих состязаний 28 лет, при этом он является мастером спорта по воздухоплаванию. Кроме того, Дмитрий Жохов - чемпион России 2022 года, обладатель Кубка России 2019 года, также в копилке пилота бронза чемпионата мира. 

Отметим, что организаторами чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, правительство Псковской области, администрация города Великие Луки.

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