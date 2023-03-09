Авторскую версию клавира оперы «Борис Годунов» получил музей Мусоргского

14:49, 09 марта 2023, ПАИ

Презентация неизвестного автографа композитора Модеста Мусоргского прошла в Государственном институте искусствознания в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На презентации музею-усадьбе М. П. Мусоргского подарили книги «История русского искусства» и два тома клавира оперы «Борис Годунов» (авторская версия). Ноты оперы в авторском переложении для фортепиано передали заведующей музеем Лидии Николаевой, которая привезла с собой фотовыставку «Прошедшее в настоящем».

Она также познакомила посетителей с историей создания единственного государственного музея композитора, его экспозициями, фотографиями памятных мест, связанных с рождением и проживанием Модеста Мусоргского в Псковской губернии, рассказала об их роли в творчестве композитора.