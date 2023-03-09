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Происшествия

Псковича осудили за серию дачных краж в Новгородской области

30-летнего псковича и его 35-летнего знакомого из Ленинградской области осудили за серию краж в Новгородской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Новгородской области.

С марта по май прошлого года злоумышленники проникали в дачные дома и хозяйственные постройки жителей Ермолинского сельского поселения. Они воровали электропроводку, металлическую посуду и другие предметы, а также продукты питания и одежду. В совокупности мужчины нанесли ущерб на сумму свыше 47 тысяч рублей.

Позже подельников задержали сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Как выяснили оперативники, дачные воры сдавали похищенное в пункт приёма металла. Полицейские изъяли часть имущества и вернули владельцам.

По словам осуждённых, все вырученные деньги они потратили на оплату за проживание в общежитии в Великом Новгороде. Мужчин признали виновными в совершении свыше 20 преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Жителю Псковской области назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его сообщника приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. 

Приговор в законную силу пока не вступил.

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