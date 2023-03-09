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Общество

В ЦБ рассказали о внедрении системы быстрых платежей в крупных банках

Крупные кредитные организации к октябрю текущего года должны обеспечить возможность пользования Системой быстрых платежей (СБП) через интернет-банк, говорится в сообщении Банка России. Об этом пишет «Прайм».

«Крупные банки — участники Системы быстрых платежей к 1 октября 2023 года должны встроить этот сервис не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки. Соответствующие изменения в положение Банка России зарегистрировал Минюст России», — заявил регулятор.

Также отмечается, что если банки с универсальной лицензией не имеют технической возможности предоставить клиентам доступ к СБП через мобильные приложения, то они должны открыть этот сервис в своих интернет-банках. Это позволит клиентам пользоваться системой с разных устройств.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года банки должны будут обеспечить переводы через СБП между юридическими лицами.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.

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