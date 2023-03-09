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Общество

Подвариант омикрона «кентавр» выявили в Псковской области

Подвариант омикрон-штамма коронавируса «кентавр» выявили в Псковской области. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

 

«Да, действительно, это так, мы в рамках мониторинга направляем наш отобранный материал для исследования в Санкт-Петербург, институт имени Пастера, и у нас находки есть: и «кракен», и «кентавр», - сказала она. 

Елена Припутенко отметила, что производится выборка и на исследование отправляется 10% анализов от общего количества взятых у заболевших коронавирусом, поэтому объективно сложно оценить, сколько случаев заражения этими подвидами зафиксировано в регионе.

«Есть случаи, да, мы регистрируем. Заболеваемость у нас несколько растет. При этом порядка 97% случаев протекают в форме ОРВИ. Мы в свою очередь рекомендуем по-прежнему носить маски в общественных местах, избегать массового скопления людей, соблюдать правила гигиены, то есть все, что мы говорим во время сезонного подъема ОРВИ и гриппа, в период пандемии, все наши рекомендации сохраняются», - отметила Елена Припутенко.  

Говоря об обнаружении «кентавра» и «кракена», она заметила: «В этом есть цикличность, характерная для вирусов. Помните, был и штамм дельта, сменился омикроном, сейчас у омикрона вот такие подвиды, потом, может, опять вернется дельта, это эпидпроцесс».

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