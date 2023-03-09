Более 100 пар носков связала великолучанка для бойцов в зоне СВО

17:41, 09 марта 2023, ПАИ

Более 110 пар теплых носков связала жительница великолукской деревни Заболотье Валентина Иванова для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

После лечения в больнице великолучанка вернулась домой, но с постели ей было не подняться. Тогда ее дочь купила пряжу, и Валентина Иванова начала вязать.

Дочь великолучанки рассказала, что ее мама всегда любила вязать – одежду, покрывала, коврики, а в этот раз «с особым энтузиазмом взялась за носки».

Первая партия носков для бойцов уже отправлена на фронт. «Сейчас вот мама довязывает вторую партию. В первую на фронт с волонтерами мы отправили больше 110 пар! Пусть ребята носят, греются и знают, что дома, на Родине, их ждут и любят», — отметила дочь Валентины Ивановой.

По словам самой великолучанки, она училась вязать, подглядывая за соседкой. «Сяду рядом с ней и смотрю, как она вяжет, подмечаю все», — рассказала она.