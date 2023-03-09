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Культура

«Самоцветы» и диджей из Москвы: что ждёт псковичей в выходные

Какие мероприятия пройдут в Пскове и Псковской области с 10 по 11 марта, рассказали в эфире «Привет, ивент» на радиостанции «Седьмое небо» (107.1 FM).

«Мой адрес – Советский Союз», «Не повторяется такое никогда», «Всё, что в жизни есть у меня» и другие композиции прозвучат на сцене Большого концертного зала филармонии. На площадке 10 марта выступит ВИА «Самоцветы». Новая концертная программа органично объединила в себе необычайно бережную трактовку знаменитых хитов с яркими вокальными и актерскими работами, отметили организаторы.

Также 10 марта в концертном зале Родинского дома культуры пройдёт выступление команды эстрадного хора «ЛаккиЛайк» – участников «Битвы хоров», фестиваля «Большая перемена». Коллектив исполняет как народные произведения, так и хиты современных исполнителей. Концерт-презентацию организуют для зрителей от 6 лет.

Диджей Филло из Москвы посетит «Блюберри бар» в Пскове 11 марта.

Помимо этого, в этот день псковская гранж-группа «Слёзы счастья» даст концерт на сцене клуба «Тир». Это двенадцатый благотворительный концерт в поддержку общества родителей детей-инвалидов с аутизмом.

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