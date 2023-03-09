В Великих Луках стартовал чемпионат по мини-футболу среди студентов

16:40, 09 марта 2023, ПАИ

Чемпионат по мини-футболу «Футбол объединяет всех» среди студенческих команд стартовал в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News.

В соревнованиях принимают участие шесть команд образовательных учреждений города: Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, Великолукской государственной академии физической культуры, ПсковГУ-1, ПсковГУ-2, «Атлант» (Себежское СУВУ) и Великолукского техникума железнодорожного транспорта им. К. С. Заслонова.

Игры чемпионата проходят по круговой системе в два круга. Финальные встречи состоятся в конце марта.

Соревнования проводятся при поддержке ФК «Луки-Энергия» и Фонда президентских грантов.