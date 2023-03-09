Переносятся сроки перекрытия улицы Ленинградской в Пскове

17:09, 09 марта 2023, ПАИ

В Пскове переносятся сроки производства работ по прокладке инженерных сетей газоснабжения и в связи с этим сроки перекрытия улицы Ленинградской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, с 13 по 17 марта с 8:00 до 17:00 запрет движения будет распространяться на участок улицы Ленинградской от дома № 64а до дома № 60.

С 20 по 24 марта с 8:00 до 17:00 закрывается для движения транспорта участок проезжей части улицы Ленинградской от дома № 60 до дома № 50.

В ночное время суток указанные автомобильные дороги будут открыты.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. «При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - обратились к псковским водителям.