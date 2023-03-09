Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Переносятся сроки перекрытия улицы Ленинградской в Пскове

В Пскове переносятся сроки производства работ по прокладке инженерных сетей газоснабжения и в связи с этим сроки перекрытия улицы Ленинградской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.  

Так, с 13 по 17 марта с 8:00 до 17:00 запрет движения будет распространяться на участок улицы Ленинградской от дома № 64а до дома № 60. 

С 20 по 24 марта с 8:00 до 17:00 закрывается для движения транспорта участок проезжей части улицы Ленинградской от дома № 60 до дома № 50. 

В ночное время суток указанные автомобильные дороги будут открыты. 

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. «При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - обратились к псковским водителям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 марта 2023

Псковичи почтили память геройски погибшего в Чечне сотрудника «Зубра»
09 марта 2023

ВИДЕО Семьи участников СВО посетили музей-заповедник «Изборск»
09 марта 2023

Псковские врачи приняли в Херсонской области около 400 пациентов за месяц

09 марта 2023

Подвариант омикрона «кентавр» выявили в Псковской области
09 марта 2023

О работе в Херсонской области расскажут псковские медики в медиацентре ПАИ
09 марта 2023

Дети участвуют в плетении маскировочных сетей для участников СВО из Пскова
09 марта 2023

В популярных приложениях такси произошел сбой
09 марта 2023

Бесплатный концерт организуют в плюсской усадьбе Римского-Корсакова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...