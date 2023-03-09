Итоги работы за пять лет подвёл Детский фонд

19:32, 09 марта 2023, ПАИ

В феврале 2023 года Псковскому областному отделению Российского детского фонда исполнилось 35 лет. В честь этого был организован «Фестиваль детства», на котором собрались детские творческие коллективы из интернатных учреждений, представители власти, благотворители, волонтёры и партнёры организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба организации.

На мероприятии были подведены основные итоги работы регионального отделения фонда за последние пять лет. С 2018 года удалось привлечь более 131 000 000 рублей на реализацию благотворительных программ, проектов и акций фонда. Адресная помощь была оказана 12 500 детей из 5 000 семей. На протяжении этих лет воспитанники 11 интернатных учреждений регулярно получали и продолжают получать поддержку от фонда, направленную на улучшение условий проживания, воспитания, обучения и досуга. 24 ребёнка-инвалида получили материальную помощь, благодаря которой смогли отправиться на необходимую реабилитацию или лечение, закупить важные лекарства и средства реабилитации. С 2018 года 162 студента вузов и сузов из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей получили психосоциальную поддержку от фонда, ежемесячно получали учебную стипендию. Сейчас в стипендиальной программе Детского фонда 46 студентов. Также за пять лет был реализован 21 социальный проект при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Псковской области и комитета по социальной защите Псковской области.

Подводя итоги работы за пять лет, за особый вклад в развитие благотворительности и волонтёрской деятельности благодарственными письмами было награждено более 50 индивидуальных предпринимателей, директоров крупных заводов, частных жертвователей. Все гости получили благодарственные письма от правительства Псковской области, областного Собрания депутатов, главы города, комитета по социальной защите и образованию области, управления общественных проектов и молодёжной политики Псковской области, региональной Общественной палаты, уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области. Также были награждены дипломами детской признательности от Российского детского фонда и областного отделения РДФ частные жертвователи и организации, которые регулярно жертвуют средства на реализацию программ фонда. Дипломами «Заслуженный волонтёр» были награждены те, кто вместе с фондом больше 15 лет.

В свой 35-летний юбилей Детский фонд строит дальнейшие планы на развитие таких направлений поддержки детей, как спорт, профориентация воспитанников интернатных учреждений, наставничество. Сотрудники фонда искренне надеются на дальнейшую поддержку со стороны благотворителей, волонтёров и партнёров.