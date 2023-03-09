Карантин по бешенству введён в Великолукском районе

20:07, 09 марта 2023, ПАИ

Карантин введён на улице Садовой в деревне Пронино Великолукского района и на прилегающей территории. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Здесь на личное подворье пришла енотовидная собака и вступила в драку с домашней собакой. Дикое животное погибло. Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством.

На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории введён 60-дневный карантин. Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных.

По состоянию на 9 марта активными на территории региона остаются три очага бешенства.