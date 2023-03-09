На 101-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны из Пыталова

21:11, 09 марта 2023, ПАИ

8 марта 2023 года на 101-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Иван Андреевич Михайлов. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Иван Андреевич Михайлов родился 9 января 1923 года в Пыталовском районе. Окончил четыре класса русской основной школы, работал в хозяйстве отца. 2 августа 1944 года был призван на военную службу военкоматом г. Пыталово. Воевал в стрелковом полку, в 1944 году получил контузию. После излечения был направлен на строительство укрепрайона на Карельском перешейке. 6 марта 1947 года Михайлова И. А. был демобилизован. После работал в сельском хозяйстве Пыталовского района.

Иван Андреевич был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За трудовую доблесть», медалью Жукова.

Иван Андреевич прожил большую жизнь: был женат, воспитал двоих детей, четверых внуков и семерых правнуков.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной Ивана Андреевича», — написала глава района.