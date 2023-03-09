Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На 101-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны из Пыталова

Фото главы Пыталовского района

8 марта 2023 года на 101-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Иван Андреевич Михайлов. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Иван Андреевич Михайлов родился 9 января 1923 года  в Пыталовском районе. Окончил четыре класса русской основной школы, работал в хозяйстве отца. 2 августа 1944 года был призван на военную службу военкоматом г. Пыталово. Воевал в стрелковом полку, в 1944 году получил контузию. После излечения был направлен на строительство укрепрайона на Карельском перешейке. 6 марта 1947 года Михайлова И. А. был демобилизован. После работал в сельском хозяйстве Пыталовского района.

Иван Андреевич был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За трудовую доблесть», медалью Жукова.

Иван Андреевич прожил большую жизнь: был женат, воспитал двоих  детей, четверых внуков и семерых правнуков.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной Ивана Андреевича», — написала глава района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 марта 2023

В Новоржеве отловят бездомных собак 14 марта

09 марта 2023

Жителя Дно задержали за незаконную охоту на животных
09 марта 2023

На 101-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны из Пыталова
09 марта 2023

Валерия ассоциирует слово «Родина» с Псковской областью
09 марта 2023

Фотоконкурс «Люди и храмы» объявлен в Псковской области
09 марта 2023

Зарегистрированы ещё двое кандидатов на должность главы Пустошкинского района
09 марта 2023

Итоги работы за пять лет подвёл Детский фонд

09 марта 2023

ФОТОФАКТ Лебеди на озере в Себеже

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...