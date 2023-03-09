Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителя Дно задержали за незаконную охоту на животных

Фото группы «Природа 60»

В Солецком округе задержали 52-летнего жителя города Дно Псковской области, который подозревается в незаконной охоте на животное, занесённое в Красную книгу. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Новгородской области.

Вечером 28 февраля в дежурную часть отдела МВД России по Солецкому району поступило сообщение от специалиста Госохотнадзора, что вблизи деревни Петровщина неизвестный мужчина забил дикое животное – европейскую косулю. Она занесена в Красную книгу Новгородской области, охота на неё запрещена.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа солецкой полиции. Охотовед добавил, что получил сведения о предполагаемом браконьере от местных жителей, которые увидели охотничье ружьё в автомашине, припаркованной вблизи деревни, и забеспокоились. Как выяснилось, не зря.

Подозреваемый в незаконной охоте 52-летний житель города Дно Псковской области скрыться с места происшествия не успел, а туша косули лежала недалеко от его автомобиля. Убитое животное передали специалистам Госохотнадзора. Полиция также изъяла охотничий карабин «Вепрь» и патроны. 

«Огнестрельное оружие принадлежит фигуранту на законных основаниях, он имеет лицензию на добычу кабана на территории Псковской области. Как пояснил злоумышленник, на Новгородчину он ехал навестить друга. Увидев пробегающую по пути следования косулю, не смог устоять и решил поохотиться на неё», – отметили в УМВД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 марта 2023

В Новоржеве отловят бездомных собак 14 марта

09 марта 2023

Жителя Дно задержали за незаконную охоту на животных
09 марта 2023

На 101-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны из Пыталова
09 марта 2023

Валерия ассоциирует слово «Родина» с Псковской областью
09 марта 2023

Фотоконкурс «Люди и храмы» объявлен в Псковской области
09 марта 2023

Зарегистрированы ещё двое кандидатов на должность главы Пустошкинского района
09 марта 2023

Итоги работы за пять лет подвёл Детский фонд

09 марта 2023

ФОТОФАКТ Лебеди на озере в Себеже

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...