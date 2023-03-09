Жителя Дно задержали за незаконную охоту на животных

22:01, 09 марта 2023, ПАИ

В Солецком округе задержали 52-летнего жителя города Дно Псковской области, который подозревается в незаконной охоте на животное, занесённое в Красную книгу. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Новгородской области.

Вечером 28 февраля в дежурную часть отдела МВД России по Солецкому району поступило сообщение от специалиста Госохотнадзора, что вблизи деревни Петровщина неизвестный мужчина забил дикое животное – европейскую косулю. Она занесена в Красную книгу Новгородской области, охота на неё запрещена.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа солецкой полиции. Охотовед добавил, что получил сведения о предполагаемом браконьере от местных жителей, которые увидели охотничье ружьё в автомашине, припаркованной вблизи деревни, и забеспокоились. Как выяснилось, не зря.

Подозреваемый в незаконной охоте 52-летний житель города Дно Псковской области скрыться с места происшествия не успел, а туша косули лежала недалеко от его автомобиля. Убитое животное передали специалистам Госохотнадзора. Полиция также изъяла охотничий карабин «Вепрь» и патроны.

«Огнестрельное оружие принадлежит фигуранту на законных основаниях, он имеет лицензию на добычу кабана на территории Псковской области. Как пояснил злоумышленник, на Новгородчину он ехал навестить друга. Увидев пробегающую по пути следования косулю, не смог устоять и решил поохотиться на неё», – отметили в УМВД.