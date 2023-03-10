Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Грузию

07:46, 10 марта 2023, ПАИ

Министерство экономического развития призвало россиян отказаться от посещения Грузии, пишет РИА Новости.

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси», — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что при необходимости оказания помощи для организованных туристов работает телефон ассоциации «Турпомощь». Те, кто путешествует индивидуально, могут обратиться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

В Тбилиси с 7 марта проходят масштабные акции протеста. Люди выступают против принятия закона об иностранных агентах. Полиция задержала в общей сложности 133 человека.

Поступивший в парламент Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.

Представители правящей партии «Грузинская мечта», имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.

В первый же день протестов Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на спорный закон. Сегодня представители партии «Грузинская мечта» сообщили, что законопроект об иностранных агентах отозвали из парламента.