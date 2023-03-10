6 человек погибли во время стрельбы в Гамбурге

00:51, 10 марта 2023, ПАИ

Как минимум шесть человек погибли, несколько получили ранения из-за стрельбы в Гамбурге, сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны. Как уточнило издание, преступникам, открывшим огонь, удалось скрыться с места ЧП.

Отметим, что ранее стрельба произошла возле кафе на одной из улиц Тель-Авива. Как сообщила газета The Jerusalem Post, не менее трёх человек получили ранения. По сведениям издания, один из пострадавших находится в критическом состоянии.