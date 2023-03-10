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Общество

В России хотят массово создавать площадки для собак

В России предложили включить создание игровых площадок для выгула собак в программы благоустройства городов, а также в обязанности девелоперов. Инициативу подготовил Общественный совет при Минстрое и направит ее в ведомство. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на слова руководителя рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при Общественном совете министерства Артема Гебелева.

По его словам, речь в том числе идет и о больших зонах для выгула, специальных маршрутах в парках, а также об установке урн для отходов животных. Стоимость создания площадки в 400 квадратных метров составляет 1-10 миллионов рублей, сказал эксперт.

«Давно следует начать включать инфраструктуру для выгула собак в комфортную городскую среду, в том числе потому, что это нужно для безопасности граждан», — уверен член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Впрочем, в приоритете обязательно должно оставаться формирование благоприятных условий жизни горожан, а также повышение ответственности владельцев собак, отметил депутат. При соблюдении всех этих условий инициативу можно поддерживать, сказал Александр Якубовский.

Также парламентарий отметил, что при текущей стоимости недвижимости сумма в 10 миллионов рублей с очень низкой долей вероятности может отразиться в конечной стоимости жилья.

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