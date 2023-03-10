Чемпионат по баскетболу стартует в Великих Луках 15 марта

09:48, 10 марта 2023, ПАИ

Чемпионат города по баскетболу 3х3 среди мужчин стартует в Великих Луках 15 марта. Соревнования будут проходить в течение года с перерывом на лето, а в декабре состоится финал восьми, сообщается в группе Федерации баскетбола Великих Лук в соцсети «ВКонтакте».

Для того чтобы принять участие в турнире, необходимо скачать шаблон заявки, который прикреплен в комментариях к посту в группе «Федерация баскетбола города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте», и отправить заполненный файл на почту: gliba1973@yandex.ru.

Также понадобится отметка о допуске врача, а для участников 18 лет и старше - персональное подтверждение об ответственности за своё здоровье.