Мастер-класс по игре на гуслях пройдет в Пскове

10:49, 10 марта 2023, ПАИ

Концерт и мастер-класс солистки государственного оркестра «Гусляры России», лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, обладательницы серебряной медали «Национальное достояние России» Ольги Алексеевой пройдёт в рамках творческой мастерской «Путь, выбранный однажды…» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Встреча состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 12 марта в 13:00. Вход на мероприятие свободный.

В 13:00 пройдет концерт и творческая встреча с музыкантом, а в 14:00 - мастер-класс для учащихся детских музыкальных школ и колледжа искусств.

Проект «Путь, выбранный однажды..» нацелен на сохранение и развитие традиций исполнительства на русских народных инструментах, профориентацию учащихся и студентов музыкальных школ и колледжа искусств.

Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Псковской области.