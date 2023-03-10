Безопасность рыбной продукции обсуждают в медиацентре ПАИ

12:02, 10 марта 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая качеству и безопасности рыбы и рыбной продукции в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Безопасна ли рыба из псковских рек и озер, какие болезни выявляют ветеринары у псковской рыбы, все ли заболевания рыбы опасны для человека, как проверить или подтвердить качество рыбной продукции.

Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.