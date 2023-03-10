Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Центр творческих инициатив начал работу в Пскове

Центр реализации творческих инициатив «Время творить» начал свою работу в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: группа АНО «Время творить» в соцсети «ВКонтакте»

В составе этого уникального объединения - ведущие педагоги и наставники Детской школы искусств Пскова (ДШИ). Свою работу НКО ведет в тесном сотрудничестве с многочисленными друзьями и партнерами, в их числе: творческие коллективы, общественные организации, известные деятели культуры, а также представители власти и бизнеса.

Главная цель организации - развитие креативных проектов и поддержка творческой молодежи, которая достигается в тесном сотрудничестве с коллективом ДШИ. Театр и хореография, музыка и изобразительное искусство - в каждой из этих сфер на данный момент команде проекта уже удалось реализовать ряд успешных и ярких инициатив.

Среди наиболее масштабных проектов: арт-фьюжн «История танго», передающий атмосферу южных ночей Испании и Аргентины, пластический спектакль #осторожнодети, первая и единственная в Псковской области мастерская «Азбука эстампа». Это лишь часть проектов, которые были запущены при поддержке друзей и партнеров организации.

Прошлой весной команда проекта провела масштабный благотворительный концерт «Время творить». Этот проект был реализован при помощи ключевых партнеров - коллектива Псковской областной филармонии. На главной сценической площадке региона выступили творческие коллективы Детской школы искусств Пскова. Юные артисты представили театральные этюды, музыкальные произведения разных эпох и стилей, а также танцевальные зарисовки. Все собранные средства от продажи билетов были направлены на приобретение электронного механизма для первых в городе фасадных часов ручной работы.

Некоторые жители называют этот арт-объект псковским Биг-Беном и псковской Спасской башней. Этим летом исполняется ровно год с того момента, как часы начали отсчет времени, призывая всех жителей и гостей города к творческим поискам, самореализации и креативу. Команда «Времени творить» приглашает всех приобщиться к искусству и готова оказать поддержку самым разным творческим начинаниям. Всю подробную информацию можно найти в сообществе центра в социальной сети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 марта 2023

Центр творческих инициатив начал работу в Пскове
10 марта 2023

В России хотят массово создавать площадки для собак
10 марта 2023

До -4 градусов ожидается в Пскове 10 марта
10 марта 2023

Предложение чипировать грузовые машины поступило главе МВД

09 марта 2023

В Новоржеве отловят бездомных собак 14 марта

09 марта 2023

Жителя Дно задержали за незаконную охоту на животных
09 марта 2023

На 101-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны из Пыталова
09 марта 2023

Валерия ассоциирует слово «Родина» с Псковской областью

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...