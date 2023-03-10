Центр творческих инициатив начал работу в Пскове

10:26, 10 марта 2023, ПАИ

Центр реализации творческих инициатив «Время творить» начал свою работу в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В составе этого уникального объединения - ведущие педагоги и наставники Детской школы искусств Пскова (ДШИ). Свою работу НКО ведет в тесном сотрудничестве с многочисленными друзьями и партнерами, в их числе: творческие коллективы, общественные организации, известные деятели культуры, а также представители власти и бизнеса.

Главная цель организации - развитие креативных проектов и поддержка творческой молодежи, которая достигается в тесном сотрудничестве с коллективом ДШИ. Театр и хореография, музыка и изобразительное искусство - в каждой из этих сфер на данный момент команде проекта уже удалось реализовать ряд успешных и ярких инициатив.

Среди наиболее масштабных проектов: арт-фьюжн «История танго», передающий атмосферу южных ночей Испании и Аргентины, пластический спектакль #осторожнодети, первая и единственная в Псковской области мастерская «Азбука эстампа». Это лишь часть проектов, которые были запущены при поддержке друзей и партнеров организации.

Прошлой весной команда проекта провела масштабный благотворительный концерт «Время творить». Этот проект был реализован при помощи ключевых партнеров - коллектива Псковской областной филармонии. На главной сценической площадке региона выступили творческие коллективы Детской школы искусств Пскова. Юные артисты представили театральные этюды, музыкальные произведения разных эпох и стилей, а также танцевальные зарисовки. Все собранные средства от продажи билетов были направлены на приобретение электронного механизма для первых в городе фасадных часов ручной работы.

Некоторые жители называют этот арт-объект псковским Биг-Беном и псковской Спасской башней. Этим летом исполняется ровно год с того момента, как часы начали отсчет времени, призывая всех жителей и гостей города к творческим поискам, самореализации и креативу. Команда «Времени творить» приглашает всех приобщиться к искусству и готова оказать поддержку самым разным творческим начинаниям. Всю подробную информацию можно найти в сообществе центра в социальной сети «ВКонтакте».