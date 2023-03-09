Петербуржец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Псковской области

10:33, 10 марта 2023, ПАИ

Жителю Санкт-Петербурга грозит тюремный срок за смертельное ДТП. Происшествие произошло 13 июня 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

На 79-м километре автомобильной дороги Порхов – деревня Успенье водитель автомобиля «Фольксваген CADDY» не справился с управлением и съехал в придорожную канаву. В результате ДТП 51-летний пассажир получил телесные повреждения, от которых позже скончался в больнице.

51-летний житель Санкт-Петербурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ.

Уголовное дело направили в Бежаницкий районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 264 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.