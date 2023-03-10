В Дедовичах наказали виновных в несвоевременной уборке дорог
Проверку условий содержания автомобильных дорог провели сотрудники прокуратуры Дедовичского района совместно с местной полицией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.
Проверка показала, что более 10 автомобильных дорог местного и регионального значения находятся в ненадлежащем состоянии. Уборка дорог и автобусных остановок проходила несвоевременно.
В адрес должностных лиц администрации района и ГБУ ПО «Псковавтодор» были внесены представления об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. В настоящее время нарушения устранены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
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