В Дедовичах наказали виновных в несвоевременной уборке дорог

11:30, 10 марта 2023, ПАИ

Проверку условий содержания автомобильных дорог провели сотрудники прокуратуры Дедовичского района совместно с местной полицией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Проверка показала, что более 10 автомобильных дорог местного и регионального значения находятся в ненадлежащем состоянии. Уборка дорог и автобусных остановок проходила несвоевременно.

В адрес должностных лиц администрации района и ГБУ ПО «Псковавтодор» были внесены представления об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. В настоящее время нарушения устранены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.